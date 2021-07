La definizione e la soluzione di: Vulcano in cui vive Amelia, la strega dei fumetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : vesuvio

Curiosità/Significato su: Vulcano in cui vive Amelia, la strega dei fumetti Paperon de' Paperoni (categoria Personaggi dei fumetti Disney) tentativi. Paperone li ha incontrati per la prima volta sul Mississippi. Amelia: è una strega napoletana che vive sulle pendici del Vesuvio; è ossessionata 85 ' (10 820 parole) - 10:02, 15 mag 2021

