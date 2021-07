La definizione e la soluzione di: Vasche in muratura per vari utilizzi rurali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : trogoli

Curiosità/Significato su: Vasche in muratura per vari utilizzi rurali Pozzo sacro nuragico (sezione Siti più importanti in Sardegna) proposta iniziale di una transizione del pozzo sacro da muratura poligonale del Bronzo Medio a muratura isodoma, dopo gli influssi orientali della Prima Età 45 ' (5 962 parole) - 00:42, 1 giu 2021

