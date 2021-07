La definizione e la soluzione di: Si utilizza come cura palliativa per l'eroinomania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : metadone

Curiosità/Significato su: Si utilizza come cura palliativa per l eroinomania delle cure palliative, in particolare per alleviare il dolore grave, cronico, invalidante che si sviluppa in condizioni terminali di vita, come nei soggetti

Altre definizioni con utilizza; come; cura; palliativa; eroinomania; Contenitore portatile d'acqua riutilizzabile; È utilizzata spesso al posto del burro; Spostarsi utilizzando speciali scarpe con ruote; Riutilizzati come certi materiali nei rifiuti; Un bene come l'oro; Come un calciatore che fa molte entrate scorrette; Si possono mettere sulla casa come garanzia; Calmo... come il vivere!; Curano carie ed eseguono otturazioni; Professionisti nella cura dell'aspetto fisico; Può curarla anche Carlo Verdone; Li cura l'ortopedico; Ultime Definizioni