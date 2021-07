La definizione e la soluzione di: Un'atleta come la rumena Nadia Comaneci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ginnasta

Curiosità/Significato su: Un atleta come la rumena Nadia Comaneci Nadia Comaneci Nadia Elena Comaneci (IPA: ['nadi.a kom?'net???] ascolta[?·info]) (One?ti, 12 novembre 1961) è un'ex ginnasta rumena. Considerata da molti la più grande 23 ' (2 163 parole) - 18:46, 8 giu 2021

