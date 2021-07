La definizione e la soluzione di: Una sorta di grattugia per affettare le verdure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : mandolina

CuriositĂ /Significato su: Una sorta di grattugia per affettare le verdure "polpette di uova e formaggio al sugo". Patate Maritate: Ricetta tipica di Pescasseroli, nella Marsica. Si devono pelare, lavare e affettare le patate,

Altre definizioni con sorta; grattugia; affettare; verdure; Un’esortazione a salire; Esortazione a salire; Si diceva per esortare; Un’esortazione a procedere; Vivanda preparata con il formaggio grattugiato; Il formaggio grattugiato; Una venditrice di verdure; Brodi con dentro pezzi di verdure; Producono verdure; Crema di verdure; Ultime Definizioni