La definizione e la soluzione di: Il suo asse visivo è deviato e non convergente.

Soluzione 8 lettere : strabico

Curiosità/Significato su: Il suo asse visivo e deviato e non convergente convenzione in uso denotiamo il fascio non deviato con m=0. Rispetto alla direzione individuata dal fascio di riferimento è possibile misurare l'angolo

