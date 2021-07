La definizione e la soluzione di: Spostarsi per far passare qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : scansarsi

Curiosità/Significato su: Spostarsi per far passare qualcuno Mahatma Gandhi (sezione Lotta per l'indipendenza dell'India (1914-1946)) con gli altri passeggeri europei e poi lo picchia perché si rifiuta di Spostarsi sul predellino. Questi incidenti, descritti in diverse biografie come 122 ' (14 460 parole) - 01:16, 26 giu 2021

Altre definizioni con spostarsi; passare; qualcuno; Spostarsi utilizzando speciali scarpe con ruote; Spostarsi a piedi; Oltrepassare i limiti; Passare dalle parole ai fatti; Lo fa passare un forte spavento; Far passare un liquido attraverso un filtro; Tenero sentimento provato per qualcuno; Mettersi nelle mani di qualcuno; Sostituisce qualcuno in una funzione; Imbattersi in qualcuno;