La definizione e la soluzione di: Sostiene in acqua... e sul divano!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : bracciolo

Curiosità/Significato su: Sostiene in acqua... e sul divano! Episodi de I Simpson (ventottesima stagione) (sezione BFF R.I.P (Amiche per sempre - Riposa in pace)) del divano: La gag del divano ripropone in chiave pariodica la sigla della serie Adventure Time, con Bart ed Homer che ricoprono i ruoli di Finn e Jake 35 ' (4 352 parole) - 14:51, 25 giu 2021

Altre definizioni con sostiene; acqua; divano; In barca sostiene le vele; Stringe e sostiene gonne e pantaloni; Sostiene il trinchetto; La sostiene la famosa teoria di Einstein; Gettano acqua sui lavandini; Pesce piatto d'acqua salata; Pulita con acqua; Corsi d'acqua dal flusso discontinuo; Simile al divano ma individuale; Le custodivano le Vestali; Divano, detto con un altro termine; Divano; Ultime Definizioni