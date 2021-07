La definizione e la soluzione di: Sostegno in denaro elargito dallo Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : sussidio

Curiosità/Significato su: Sostegno in denaro elargito dallo Stato Legge Coppino (categoria Leggi dello Stato italiano) dei ragazzi più abbienti, quindi verrà modificata immettendo il denaro delle multe in materiale scolastico per i più poveri. Un altro punto fondamentale 6 ' (597 parole) - 20:26, 24 giu 2021

