La definizione e la soluzione di: Lo sono i carichi processuali non ancora definiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : pendenti

Curiosità/Significato su: Lo sono i carichi processuali non ancora definiti Sentenza (ordinamento italiano) ( Non doversi procedere) definita, in tutto o in parte, una questione tra due o più parti processuali, a seguito dell'instaurazione di un processo. Nel processo civile sono formalmente 15 ' (1 983 parole) - 10:16, 21 apr 2021

