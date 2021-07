La definizione e la soluzione di: Riposti in contenitori di stoccaggio come foraggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : insilati

Curiosità/Significato su: Riposti in contenitori di stoccaggio come foraggi conservazione (es. riduzione dei costi di stoccaggio e trasporto), come ad esempio il latte in polvere e le uova in polvere. Il trattamento termico ha un'azione

