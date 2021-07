La definizione e la soluzione di: Il René pittore del "Ceci n'est pas une pipe". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Il Rene pittore del Ceci n est pas une pipe

La Trahison des images ( Ceci n'est pas une pipe) sconcertante didascalia in un corsivo manierato ed elegante che afferma: «Ceci n'est pas une pipe», in italiano: «Questa non è una pipa». L'intento di Magritte è 4 ' (499 parole) - 12:51, 9 giu 2021