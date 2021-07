La definizione e la soluzione di: Quella dei ciliegi dà spettacolo in Giappone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : fioritura

Curiosità/Significato su: Quella dei ciliegi da spettacolo in Giappone Hanami (categoria Festività nazionali in Giappone) dei ciliegi Giapponesi, che in lingua Giapponese vengono chiamati sakura, e quindi l'hanami è diventato sinonimo dell'ammirare il fiore di ciliegio. 6 ' (675 parole) - 09:57, 18 mar 2021

