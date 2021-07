La definizione e la soluzione di: Si possono mettere sulla casa come garanzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ipoteche

Curiosità/Significato su: Si possono mettere sulla casa come garanzia Mutuo (sezione Mutui per la casa) mutuo, come detto, la formalizzazione di una valida garanzia. Le forme di garanzia delle quali possono avvalersi gli istituti di credito sono: ipoteca; fideiussione; 87 ' (13 233 parole) - 00:16, 24 mag 2021

Altre definizioni con possono; mettere; sulla; casa; come; garanzia; Che possono essere percepiti con lo sguardo; Vi si possono prendere a noleggio i film; Possono essere da prete, del destino, a parte..; Si possono rubare al sonno; Lasciare un fidanzato mettere un seme nella terra; La contengono i cerotti per smettere di fumare; Rimettere in pari, come con un bilancio; Tra lui e la moglie non mettere il dito!; Il David che ha condotto il Late Show sulla CBS; Disegno inciso permanentemente sulla pelle; È provocata sulla pelle da alte temperature; Disegno del viso sulla base delle testimonianze; Casa con zone giorno e notte su due piani diversi; Sono da letto nell'area notte della casa; Ritrovò la strada di casa disseminando sassolini; Suona in casa in caso di effrazione; Un bene come l'oro; Come un calciatore che fa molte entrate scorrette; Si utilizza come cura palliativa per l'eroinomania; Calmo... come il vivere!; Ente statale di garanzia e controllo ing; Si dà in garanzia; Antico pegno di garanzia; Termine di garanzia; Ultime Definizioni