La definizione e la soluzione di: La piattezza di ciò che non varia mai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : monotonia

Curiosità/Significato su: La piattezza di cio che non varia mai della deviazione dalla piattezza potrebbe essere il tempo di Planck, 10-43 secondi, il fatto che l'universo non abbia raggiunto né la morte termica né il

