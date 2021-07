La definizione e la soluzione di: Lo è la pianta non parassita che vive su un'altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : epifita

Curiosità/Significato su: Lo e la pianta non parassita che vive su un altra pianta carnivora Più una pianta è carnivora, più è probabile che il suo habitat sia convenzionale. La Venus acchiappamosche vive in un habitat molto stereotipato e specializzato 79 ' (9 567 parole) - 14:05, 6 lug 2021

Altre definizioni con pianta; parassita; vive; altra; Come una pianta che vive... molto a lungo!; Una pianta delle Pinophytae; Pianta ornamentale creata dal botanico Plumier; Pianta scientificamente nota come Juniperus; Un parassita del cane; Il parassita... persona noiosa; Fungo parassita della vite; Antiparassitario usato in agricoltura; Scienza che studia la forma degli esseri viventi; Come una pianta che vive... molto a lungo!; Vulcano in cui vive Amelia, la strega dei fumetti; Calmo... come il vivere!; Per gli anglofoni... una tira l'altra! ing; Sosta fra una battaglia e l'altra; I maltrattamenti psicologici sul posto di lavoro; Sia lei che l'altra; Ultime Definizioni