Il passo scivolato della danza fra

Glossario della danza classica grandi salti. Chiamato anche "pas chassé", passo scivolato in cui uno dei due piedi caccia via l'altro prendendone il posto. Può essere eseguito in avanti, 36 ' (5 129 parole) - 10:19, 26 mag 2021