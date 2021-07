La definizione e la soluzione di: Parlare... come un ovino!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : belare

Curiosità/Significato su: Parlare... come un ovino! Imbolc grembo", in riferimento alla gravidanza delle pecore, così come Oimelc sta per "latte ovino", a indicare che in origine si trattava di una festa legata 4 ' (424 parole) - 08:42, 25 feb 2021

Altre definizioni con parlare; come; ovino; Un modo di parlare; Ampollosità nel parlare; L'arte di saper parlare; Parlare per più tempo del necessario __ il brodo; Ghiotto... come un agrume dalla polpa umida!; Audace come chi non si cura dei pericoli; Così sono detti cibi come pane, pasta, biscotti..; Come amici... di sangue!; L'indovino cieco dell'Odissea; Un gregge... bovino!; Un ovino per paragoni poco lusinghieri; Cavità dello stomaco bovino; Ultime Definizioni