La definizione e la soluzione di: Il numero di carte per giocare a briscola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : quaranta

Curiosità/Significato su: Il numero di carte per giocare a briscola briscola cercando il film, vedi briscola (film). La briscola è uno dei più diffusi giochi di carte in Italia, che ha dato origine a numerose varianti, per esempio 13 ' (1 745 parole) - 19:36, 12 giu 2021

