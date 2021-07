La definizione e la soluzione di: Non continuare il combattimento e ripiegare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ritirarsi

Curiosità/Significato su: Non continuare il combattimento e ripiegare Repubblica Sociale Italiana (categoria Voci con modulo citazione e parametro coautori) ottenuti (far ripiegare un gruppo di combattimento reggimentale statunitense) sia per le dimensioni dei reparti impegnati (tre battaglioni tedeschi e tre della 141 ' (15 469 parole) - 22:53, 23 giu 2021

Altre definizioni con continuare; combattimento; ripiegare; Continuare a pensare; Fuori combattimento; Una decisione dell'arbitro di pugilato che interrompe il combattimento; Quando sono vuoti si possono ripiegare; Ultime Definizioni