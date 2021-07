La definizione e la soluzione di: Necessario per il raffreddamento del motore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : radiatore

Curiosità/Significato su: Necessario per il raffreddamento del motore motore a V Il motore a V è un motore a combustione interna nel quale i blocchi dei cilindri sono tra di loro separati, rispetto all'asse dell'albero motore, da un 8 ' (1 071 parole) - 00:46, 8 nov 2020

Altre definizioni con necessario; raffreddamento; motore; Parlare per più tempo del necessario __ il brodo; Opportuno, necessario; Essere necessario; Più del necessario; Malfunzionamenti del motore; Motore che non parte a causa del troppo carburante; Un motore da supersonico; Un jet con un motore al centro e due motori ai lati;