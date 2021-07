La definizione e la soluzione di: Moderato... come un voto a scuola!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : discreto

Curiosità/Significato su: Moderato... come un voto a scuola! Storia dell'istruzione in Italia ( Storia della scuola in Italia) investe la scuola elementare. A partire dalla legge 820/71 nasce la scuola a tempo pieno come risposta ai bisogni sociali dell'utenza ma destinato a diventare 69 ' (8 696 parole) - 01:01, 24 mag 2021

Altre definizioni con moderato; come; voto; scuola; Moderato nel bere; Frugale, moderato nel bere; Moderato nel mangiare; Moderato nel vitto; Come un tentativo andato a buon fine; Fruibile come un testo; Sfruttato malamente come può esserlo il tempo; Riposti in contenitori di stoccaggio come foraggi; Devoto e sincero; Un voto contrario; Dà il voto alla CameraOn; Il voto più basso; Si prepara ai bambini per mangiarla a scuola; La scuola dopo le medie; Scuola privata equivalente a una statale; Alunni della stessa scuola o classe; Ultime Definizioni