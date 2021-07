La definizione e la soluzione di: Misurano una durata, ma non dicono l'ora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : clessidre

Curiosità/Significato su: Misurano una durata, ma non dicono l ora Intercalazione (cronologia) periodicamente uno o più giorni per far corrispondere la durata media dell'anno calendariale con la durata dell'anno tropico, il cui valore medio è di 365,2422 4 ' (506 parole) - 12:38, 17 apr 2021

