La definizione e la soluzione di: Metalli come piombo, rame e cromo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : pesanti

Curiosità/Significato su: Metalli come piombo, rame e cromo cromo anodizzato. Per smalti e vernici. L'ossido di cromo (III) è un lucidante per Metalli conosciuto come green rouge. I sali di cromo colorano il vetro di verde 21 ' (2 185 parole) - 22:50, 20 giu 2021

Altre definizioni con metalli; come; piombo; rame; cromo; Finissima polvere metallica decorativa; Lavorare una barra metallica; Strumento rivelatore fondato sulla repulsione fra due parti metalliche; Lavora metalli preziosi; Un aeromobile come la mongolfiera; Relativo a vasi sanguigni come l'aorta; Erbe come tarassaco e borragine; Sportive come Josefa Idem; Forte strapiombo; Il simbolo del piombo; I simbolo del piombo; Se è di fuoco... non è un sacramento!; Un sacramento cattolico; Pianta cinese usata in liquori e caramelle; Addestramento al lavoro; Il cromo; Forma i cromosomi; Trasmissione attraverso il patrimonio cromosomico; Racchiude il codice genetico nei cromosomi;