La definizione e la soluzione di: In medicina, riguardante la milza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : splenico

Curiosità/Significato su: In medicina, riguardante la milza Medicina significati, vedi Medicina (disambigua). La medicina è la pratica supportata da scienze che studia le malattie del corpo umano al fine di garantire la salute delle 63 ' (7 511 parole) - 02:23, 1 lug 2021

