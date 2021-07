La definizione e la soluzione di: Mandata giù... come una bugia!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : bevuta

Curiosità/Significato su: Mandata giu... come una bugia! Michael Cacoyannis (1954) Stella, cortigiana del Pireo (1955) Ragazza in nero (1956) L'ultima bugia (1958) Eroica (1960) Il relitto (1961) Elettra (1962) Zorba il greco (1964) 3 ' (268 parole) - 16:42, 25 apr 2021

Altre definizioni con mandata; come; bugia; Domandata, come un'informazione per strada; Raccomandata con Ricevuta di Ritorno; Girare intorno... come la Terra al Sole!; Come le scelte ben pensate e ragionate; Asserragliate... come grappe!; Un'infrastruttura energetica come il Greenstream; Viene precisato sul bugiardino; Il poi... del bugiardo; Calarsela è una bugia; Bugia, panzana; Ultime Definizioni