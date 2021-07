La definizione e la soluzione di: In Italia fu introdotto con la legge 194. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : aborto

Curiosità/Significato su: In Italia fu introdotto con la legge 194 Obiezione di coscienza in Italia (IVG): introdotta in Italia dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. L'obiezione di coscienza sollevata da un medico è revocata con effetto immediato in caso 20 ' (2 334 parole) - 20:07, 2 feb 2021

