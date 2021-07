La definizione e la soluzione di: Grossa corda usata per pescare, in canapa o nylon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : palamito

Curiosità/Significato su: Grossa corda usata per pescare, in canapa o nylon

Altre definizioni con grossa; corda; usata; pescare; canapa; nylon; Attrezzi per sgrossare il legno; Grossa partita di merce; Una grossa fune da ormeggio; Ingrossando, forma il gozzo; Ricordati con affetto e nostalgia; Totale concordanza dei voti espressi; Artigiano che costruisce strumenti a corda; L'osso umano... che ricorda la coda!; Immagine tridimensionale usata sulle banconote; Pianta cinese usata in liquori e caramelle; Una misura di peso usata in vari Paesi dell'Asia orientale; Ferita causata da artigli; Sigla della canapa; Ultime Definizioni