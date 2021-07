La definizione e la soluzione di: In greco si dice kalispèra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : buonasera

Curiosità/Significato su: In greco si dice kalispera

Tradizionale rotolo di pane greco e carne; Offerta rituale di vino degli antichi greco-romani; Il monte greco ricchissimo di monasteri; L'astronomo greco che calcolò la durata dell'anno; L'animale di cui si dice non si butta via niente; Si dice che i belli lo siano... dal Sole!; Vengono emesse dal giudice; Si dice di partiti centristi;