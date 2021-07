La definizione e la soluzione di: Esprimono la loro preferenza in un'elezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : votanti

Curiosità/Significato su: Esprimono la loro preferenza in un elezione elezione cristiano di elezione, vedi predestinazione. L'elezione è un metodo di scelta del titolare o dei titolari di un ufficio da parte dei membri di un collegio 14 ' (1 862 parole) - 03:45, 25 gen 2021

Altre definizioni con esprimono; loro; preferenza; elezione; Si esprimono in percentuali; Esprimono la latitudine; Misere, che esprimono grande tristezza; Esprimono una lunghezza; Organizzano e dirigono un'impresa, anche non loro; L'ingordigia è il loro vizio capitale; Costituito da elementi tra loro affini; Audaci, valorosi; Indicato da una preferenza; Una fumata bianca ne annuncia la loro elezione; Tecnica di selezione dei fondi disponibili per ottimizzare il rendimento del portafoglio; L'elezione nelle Convention USA; Ultime Definizioni