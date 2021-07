La definizione e la soluzione di: La Dora che scorre in Valle d'Aosta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : baltea

Curiosità/Significato su: La Dora che scorre in Valle d Aosta Aosta di Aosta si trova all'incirca nel mezzo della Valle d'Aosta, nella piana in cui scorre il fiume principale della regione: la Dora Baltea. Su Aosta dominano 34 ' (3 569 parole) - 00:25, 25 giu 2021

