La definizione e la soluzione di: La costellazione della Via Lattea con Altair. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : aquila

Curiosità/Significato su: La costellazione della Via Lattea con Altair Altair nord-orientale della costellazione dell'Aquila nei pressi della Via Lattea boreale, qui oscurata al suo centro dalla Fenditura dell'Aquila. La sua magnitudine 49 ' (5 516 parole) - 02:00, 8 mar 2021

