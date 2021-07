La definizione e la soluzione di: Così è una parte del corpo non più villosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : depilata

Curiosità/Significato su: Cosi e una parte del corpo non piu villosa Wolverine (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) altezza, ma dalla corporatura tarchiata e villosa. Ha una carnagione olivastra, capelli neri di media lunghezza e occhi solitamente azzurri, talvolta raffigurati 60 ' (8 185 parole) - 23:01, 25 giu 2021

Altre definizioni con così; parte; corpo; villosa; Così è la legge per tutti; Così è detta un'esperienza educativa; Così è detto a Roma un fosso acquatico; Così può dirsi un uomo troppo avaro; La parte del letto in cui si poggia il capo; Giovane appartenente a un'organizzazione mafiosa; Il triangolo di cui fanno parte Praga e Torino; Una singola parte di mille; Rischioso abbassamento della temperatura corporea; Pieghe cutanee o di altri tessuti corporei; Un corpo celeste come la Terra; Sistema del corpo umano che compete al neurologo; Ultime Definizioni