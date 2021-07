La definizione e la soluzione di: Con Pallade in un dipinto di Sandro Botticelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : centauro

Curiosità/Significato su: Con Pallade in un dipinto di Sandro Botticelli Sandro Botticelli AlesSandro di Mariano di Vanni Filipepi, conosciuto col nome d'arte di Sandro Botticelli (Firenze, 1444 o 1445 – Firenze, 17 maggio 1510), è stato un pittore 75 ' (9 550 parole) - 11:47, 20 giu 2021

