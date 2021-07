La definizione e la soluzione di: Con l'Alsazia in una regione francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : lorena

Curiosità/Significato su: Con l Alsazia in una regione francese Alsazia-Lorena L'Alsazia-Lorena (in tedesco: Elsaß-Lothringen; in francese: Alsace-Lorraine; in dialetto Alsaziano Elsaß-Lothringe) è una regione storica lungamente contesa 14 ' (1 068 parole) - 11:53, 1 lug 2021

Un fiume dell'Alsazia; Monti tra Alsazia e Lorena; Nella regione occipitale sono segno di stanchezza; Regione geografica con Grandi e Piccole Antille; Regione della Sardegna nota per i vini; La regione di Viterbo e Frosinone; L'Alfred militare francese coinvolto nel affaire; Più che raffinato... alla francese; Il francese che scrisse La commedia umana; Una grande catena francese di alberghi;