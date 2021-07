La definizione e la soluzione di: Come una malattia sconfitta per sempre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : debellata

Curiosità/Significato su: Come una malattia sconfitta per sempre Italo Svevo (categoria Morti per incidente stradale) opere che presentano sempre un eroe negativo, preso da una "malattia" che altro non è che la condizione di crisi esistenziale di una società priva di valori 66 ' (8 838 parole) - 14:13, 15 giu 2021

