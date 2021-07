La definizione e la soluzione di: Come le scelte ben pensate e ragionate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ponderate

Curiosità/Significato su: Come le scelte ben pensate e ragionate Maria Montessori (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) nell'abate Stoppani un punto di riferimento e nella madre un costante sostegno alle sue idee innovative e alle sue scelte di vita insolite per l'epoca, anche 87 ' (9 693 parole) - 14:37, 22 giu 2021

