La definizione e la soluzione di: Come persone non vedenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : cieche

Curiosità/Significato su: Come persone non vedenti Cecità ( Non vedenti) la prima causa di cecità nei paesi economicamente sviluppati (41% dei non vedenti), a cui segue il glaucoma (16%). Nei paesi poveri invece, la cataratta 12 ' (1 550 parole) - 19:41, 22 nov 2020

Altre definizioni con come; persone; vedenti; Indurito... come il pane!; Canèfora, scultura femminile usata come colonna; Come una malattia sconfitta per sempre; Come la vista... quando c'è nebbia!; Numero univoco che identifica persone e veicoli; Arresto simultaneo di più persone sospette; Comunicazione fra due persone; Viene riposta nelle persone degne; Ultime Definizioni