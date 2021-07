La definizione e la soluzione di: Come dire pertanto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : dunque

Curiosità/Significato su: Come dire pertanto Reddito (sezione Reddito Come prodotto) esprime in termini monetari la ricchezza in un dato istante: si usa dire pertanto che il reddito è flusso, mentre il patrimonio è stock. Una delle principali 17 ' (2 235 parole) - 15:11, 12 apr 2021

Altre definizioni con come; dire; pertanto; Efficaci... come certi denti!; Un aeromobile come la mongolfiera; Relativo a vasi sanguigni come l'aorta; Metalli come piombo, rame e cromo; Quello di una forza rappresenta verso e direzione; Obiettare, avere da ridire; La Monica che è stata direttrice di Rai News 24; Il Mago della TV che ha condotto Mai dire gol; Ultime Definizioni