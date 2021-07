La definizione e la soluzione di: Circostanza necessaria __ sine qua non lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : condicio

Curiosità/Significato su: Circostanza necessaria __ sine qua non lat 1951–1997, p. 180. «Sardos etiam, qui non Latii sunt sed Latiis associandi videntur, eiciamus, quoniam soli sine proprio vulgari esse videntur, gramaticam

Altre definizioni con circostanza; necessaria; sine; Lo sono due persone unite in ogni circostanza; Accaduto, circostanza; In ogni circostanza; Circostanza che si deve obbligatoriamente verificare per il raggiungimento di un accordo alla latina; Lo sono molte marocchine, algerine e tunisine; Nome di inglesine; E' sine __ se manca la scadenza; La seconda desinenza verbale; Ultime Definizioni