La definizione e la soluzione di: Il "castello di cotone" di Hierapolis in Turchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : pamukkale

Curiosità/Significato su: Il castello di cotone di Hierapolis in Turchia Pamukkale (categoria Patrimoni dell'umanità della Turchia) sito naturale della Turchia sud-occidentale, nella provincia di Denizli, prossimo all'omonimo abitato. L'antica città di Hierapolis venne costruita sulla 6 ' (691 parole) - 23:17, 31 mag 2020

Altre definizioni con castello; cotone; hierapolis; turchia; Il Castello di Ischia; La cella più recondita di un castello; Vi si trova il Castello di São Jorge; Il bianco castello fuori Trieste; Un pezzetto di cotone idrofilo; Lo c il tessuto di lana e cotone; Un tessuto di cotone per accappatoi; La sigla del cotone; Il più alto monte della Turchia; Recep Tayyip, attuale presidente della Turchia; Sigla della Turchia; L'isola sotto alla Turchia; Ultime Definizioni