La definizione e la soluzione di: In un carattere, la forma più piccola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : minuscolo

Curiosità/Significato su: In un carattere, la forma piu piccola Tipo di carattere ai caratteri mobili prodotti per la stampa tipografica, ottenuti versando il metallo fuso nella forma contenente la matrice del singolo carattere. Un tipo 28 ' (3 407 parole) - 23:18, 26 mag 2021

Altre definizioni con carattere; forma; piccola; Locuzione latina che ricorda il principio del carattere vincolante del contratto; Come un carattere genetico che non è recessivo; Riunione, spesso a carattere militare; Altro nome del carattere di scrittura neretto; Osso del tarso a forma cuboide; Cavità che spesso si forma in seguito all'eruzione; Il formato... che ci si può portare appresso!; Piattaforma per pagare servizi digitali ing; Piccola lesione cutanea solida e in rilevo; Piccola sala da pranzo annessa alla cucina; Una piccola mattonella per rilievi artistici; Piccola nave da pesca;