La definizione e la soluzione di: Cadere a piccolissime quantità come un liquido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : gocciare

Curiosità/Significato su: Cadere a piccolissime quantita come un liquido Neve artificiale (sezione Caratteristiche fisiche a confronto) un processo che imita quello naturale. Il cannone sparaneve pompa e nebulizza l'acqua liquida in ingresso e questa poi, sotto forma di piccolissime gocce 14 ' (1 765 parole) - 12:15, 21 mag 2021

