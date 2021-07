La definizione e la soluzione di: Avvicinare una nave per preparare l'arrembaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : abbordare

Altre definizioni con avvicinare; nave; preparare; arrembaggio; Il pagamento che prevede semplicemente di avvicinare la carta di credito al Pos; Rottame di nave affondata; Un tipo di nave da guerra; Aereo, treno, auto, nave... mezzi di __; Nave spagnola di un noto ammutinamento di schiavi; Tuberi con cui preparare gnocchi e purè; Si usa per preparare i toast; Ci ricorda un modo siciliano di preparare la pasta; Sa preparare una saint honoré; Andavano all' arrembaggio; Andava all'arrembaggio; Ultime Definizioni