In atletica c'è quello del giavellotto

Soluzione 6 lettere : lancio

Curiosità/Significato su: In atletica c e quello del giavellotto Lancio del giavellotto Il lancio del giavellotto, a volte definito anche tiro del giavellotto, è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera, in cui l'atleta 19 ' (1 078 parole) - 18:35, 30 mag 2021

Lo Zátopek che fu un campione dell'atletica; 3000 __ gara di atletica; Il Bolt asso dell'atletica; Una specialità dell'atletica leggera; Il piano tra il primo e quello terra; Quello di salvataggio è sotto il sedile dell'aereo; Quello d'identità si mostra all'imbarco di un volo; Quello telefonico è pieno di nomi e cognomi;