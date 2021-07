La definizione e la soluzione di: Area in cui si sta costruendo un edificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : cantiere

Curiosità/Significato su: Area in cui si sta costruendo un edificio Cambridge brevemente al potere, costruendo pontili, case mercantili e una zecca, che produceva monete con il nome della città abbreviato in "Grant", e la chiesa 18 ' (2 162 parole) - 11:56, 9 lug 2021

Altre definizioni con area; costruendo; edificio; In guerra, l'area più avanzata dei combattimenti; Area del museo che vende volumi e souvenir ing; Area di sosta per escursionisti; La Famiglia settimanale di area cattolica; Innalzare costruendo; Edificio diviso in classi; Edificio medievale sviluppato in altezza; Parte di un edificio; Un edificio con otto colonne sulla facciata; Ultime Definizioni