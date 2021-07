La definizione e la soluzione di: Viene calciato per gioco o sport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : pallone

Curiosità/Significato su: Viene calciato per gioco o sport Regole del gioco del calcio conformati a tale procedura e il pallone entra in gioco quando è calciato e si è mosso in avanti. Una volta calciato, il tiratore non deve toccare nuovamente il 120 ' (12 816 parole) - 10:02, 6 lug 2021

