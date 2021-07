La definizione e la soluzione di: Tiratore scelto, appostato in posizione strategica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : cecchino

Curiosità/Significato su: Tiratore scelto, appostato in posizione strategica Guerra urbana con un RPG-7 o RPG-18 di fabbricazione russa, un mitragliere ed un Tiratore scelto. La squadra era supportata da serventi per le munizioni ed assistenti 28 ' (3 303 parole) - 15:48, 13 ott 2020

