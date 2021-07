La definizione e la soluzione di: Suona un po' come carpe diem ogni __ è persa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : lasciata

Curiosità/Significato su: Suona un po come carpe diem ogni __ e persa "molle" Ionia. Altri hanno inteso i versi nella prospettiva del carpe diem oraziano, cioè come un invito a godere fin che si può dei doni della giovinezza,

Altre definizioni con suona; come; carpe; diem; ogni; persa; Le suonano le ambulanze; Quella marina non suona; Si suonano alla fine dei GP; I monologo... del suonatore; Cucito... come un libro!; Piccolo... come 60 secondi!; Appellativo di Cristo come colui che assolve; Come comunicazioni formali e istituzionali; Rimettere in pari, come con un bilancio; Ci si pulisce la suola delle scarpe; Lavorano con le scarpe rotte; Ci si puliscono le scarpe; Il fondo delle scarpe; Il giorno del carpe diem; La terza incognita; Incassa a ogni corsa; In medicina, l'insieme dei caratteri particolari per cui ogni individuo si differenzia da un altro; Ogni tanto cè qualcuno che... li ha visti; L'ha persa chi non ricorda più niente; Ultime Definizioni