La definizione e la soluzione di: Si studia per imparare capitali, fiumi e mari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : geografia

Curiosità/Significato su: Si studia per imparare capitali, fiumi e mari Attila (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) eretto la sua capitale, e la confluenza tra i fiumi Mura e Drava, nella Croazia orientale, che, seppur lontano dalla reggia di Attila e prossima al confine 59 ' (7 618 parole) - 02:08, 17 giu 2021

La scienza che studia come rendere migliore l'ambiente di lavoro; Studia i problemi dell'ereditarietà; Le studia chi si scervella; Si studia con l'aiuto dell'atlante; Ciò che l'inesperto deve ancora imparare; Ci si va a imparare; L'organo di gestione di una società di capitali sigla; Il primo dei sette peccati capitali; Il numero dei peccati capitali; Il numero di peccati capitali; La mitica madre dei fiumi; Il grosso mammifero dei fiumi sudamericani; Costeggiano i fiumi; I fiumiciattoli dei poeti; I capelli di Marilyn Monroe; Le ninfe marine; Il marinaio forte grazie agli spinaci __ di Ferro; Nome romano della capitale dell'antica Samaria;